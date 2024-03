Gasset - OM : La triste révélation de Deschamps !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset a témoigné en direct de l’entrée d’un nouveau joueur à l’infirmerie de l’OM. L’entraîneur du club phocéen était à l’Orange Vélodrome mardi soir pour France - Chili (3-2), et n’a donc pas manqué la sortie de Jonathan Clauss en raison d’une blessure à l’ischio-jambiers. Après la rencontre, Gasset a fait une bien étrange requête à Didier Deschamps d’un ton décalé qui en dit long sur les nombreuses indisponibilités à l’OM.

Mardi soir, dans le cadre de la dernière rencontre de l’équipe de France de cette trêve internationale de mars, les Bleus de Didier Deschamps ont disposé du Chili en amical (3-2). Cette opposition a permis au sélectionneur d’aligner des joueurs dont il n’avait rien vu depuis le début du rassemblement comme William Saliba, Youssouf Fofana ou encore Jonathan Clauss.

Clauss à son tour blessé, c’est l’hécatombe à l’OM

Néanmoins, au bout de dix minutes de jeu, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome qu’il connaît tant de par son engagement envers l’OM, Jonathan Clauss a été contraint de rentrer au vestiaire plus vite que prévu à cause d’une déchirure de l’ischio-jambiers gauche. Son indisponibilité demeure un mystère à l’instant T, mais il est évident qu’il ne sera pas de la partie pour le Classique face au PSG dimanche soir à Marseille. A l’OM, la liste des blessés s’allonge et notamment en défense. Outre Clauss, Bamo Meïté, Ulisses Garcia ou encore Amir Murillo sont déjà aux abonnés absents.

«Gasset me demandait si je pouvais lui prêter quelques latéraux mais je n’en ai pas beaucoup moi non plus»