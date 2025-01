Après les polémiques, l’OM part en guerre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre l'OM et l'arbitrage français, les mésententes sont nombreuses. Dernier épisode en date, lors du seizième de finale de Coupe de France face au LOSC. Positionné en bord de pelouse, Mehdi Benatia a écopé d'un carton rouge qu'il estime injustifié. La goutte de trop pour le club marseillais, qui affiche désormais une posture conquérante.

Lors de la rencontre face au LOSC mardi soir (1-1,3-4 t.a.b), Mehdi Benatia est passé par toutes les émotions en l’espace de quelques secondes. Positionné au bord de la pelouse dans les ultimes instants du match, le head of football de l’OM a sauté de joie au moment du but égalisateur de Luis Henrique. Mais l’ancien international marocain a vite perdu son sourire. Clément Turpin lui a infligé un carton rouge. « Il me dit : “Oui, vous m’avez menacé avec le doigt.”» a confié Benatia.

L'OM se défend à travers une vidéo

Ce mercredi, l’OM était toujours aussi en colère. Sur les réseaux sociaux, elle a publié une vidéo pour prouver l’innocence de Benatia. Dans celle-ci, on peut apercevoir Olivier Létang (président du LOSC) apostropher le quatrième arbitre après le but marseillais. Selon le club, le dirigeant lillois aurait dû être sanctionné à la place de Benatia.

L'OM ne veut plus se faire marcher sur les pieds

Cette injustice nourrit le sentiment de rancœur qui existe à l’OM depuis le début de la saison. Car le club marseillais n’est pas à sa première polémique avec l’arbitrage. Le 22 septembre dernier, pendant la rencontre face à l’OL, Benatia avait poussé un énorme coup de gueule contre Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre. Contactée par L’Equipe, une source au sein de la formation phocéenne confirme que le club n’a plus l’intention de se faire et compte défendre son honneur : « C'est une façon d'écrire un nouveau chapitre, ça fait partie du nouvel OM qui ne se laisse pas faire ». Cet épisode intervient quelques jours après le dépôt d’une plainte en diffamation après des propos tenus sur l’antenne de RTL.