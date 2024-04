Deschamps «a blacklisté» la star de l’OL !

Thibault Morlain

Alexandre Lacazette a beau réaliser de très bonnes performances sous le maillot de l’OL et marquer des buts, cela n’est pas suffisant pour lui pour retrouver l’équipe de France. Cela fait maintenant un moment que Didier Deschamps ne sélectionne plus l’attaquant de 32 ans. Un proche de Lacazette en a d’ailleurs dit plus sur la question.

Alors que l’Euro approche, certains aimeraient voir Alexandre Lacazette être appelé par Didier Deschamps dans le groupe de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus entendra-t-il ces requêtes ? Pas sûr... En effet, la star de l’OL, malgré ses bonnes performances, ne semble plus être dans les petits papiers de Deschamps. Cela fait depuis novembre 2017 que Lacazette n’a plus porté le maillot de l'équipe de France.

« Il n’a pas eu la confiance du sélectionneur »

Alexandre Lacazette a donc complètement disparu de la circulation en équipe de France. Le résultat d’un choix de Didier Deschamps de le blacklister ? Pour RMC , Enzo Réale, proche de l’attaquant de l’OL, a expliqué : « Il est largement au-dessus de Kolo Muani. Il peut être l’appui parfait de Mbappé ou de Dembélé, même en complément d’Olivier Giroud. Il n’a pas eu la confiance du sélectionneur, c’est comme cela ».

