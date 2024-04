Equipe de France : Un joueur de l'ASSE interpelle Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 26 ans, membre de la génération Marcus Thuram-Théo Hernandez-Christopher Nkunku, Irvin Cardona n'a pas enterré ses rêves d'équipe de France. Le joueur prêté par Augsbourg à l'ASSE espère toujours enfiler la tunique bleu avant la fin de sa carrière, malgré les efforts de Malte pour l'attirer en sélection.

Convoqué chez les U-18 et U-20 en équipe de France, Irvin Cardona a ensuite perdu le contact avec la sélection nationale. Membre de la génération 1996, il a vu certains de ses coéquipiers rejoindre le groupe de Didier Deschamps. « Ils ont bien évolué. Marcus Thuram et Théo Hernandez sont des habitués de l’équipe de France… Christopher y a été aussi et il a marqué beaucoup de buts ces dernières saisons… Je leur souhaite de continuer comme ça et de se maintenir au plus haut niveau possible » a confié le joueur prêté par Augsbourg à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison.

« Le rêve, c’est forcément de jouer en équipe de France »

Malgré ses 26 ans, Cardona espère, un jour, intégrer le groupe France. « Je suis français, et quand on est français, le rêve, c’est forcément de jouer en équipe de France. Je sais que j’en suis encore loin aujourd’hui et que ça demande beaucoup de travail mais c’est un objectif que j’ai envie d’atteindre. Je suis encore suffisamment jeune. Peut-être que la question se posera plus tard mais, pour l’instant, c’est la France que j’espère pourquoi pas représenter un jour » a déclaré l'attaquant pour le site Ma Ligue 2.

Cardona peut aussi jouer pour Malte