L'ASSE lance un appel à une star internationale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deuxième de Ligue 2 avant de défier l'AC Ajaccio, l'ASSE est en course pour la montée. Arrivé en prêt en janvier dernier, Irvin Cardona annonce que le groupe est concentré sur son objectif. En cas de retour en Ligue 1, l'attaquant espère apercevoir dans les tribunes Timothée Chalamet, nouvelle star d'Hollywood et fan des Verts.

L'ASSE n'a jamais été aussi proche d'un retour en Ligue 1. Deuxième au classement, le groupe d'Olivier Dall'Oglio pourrait conforter sa place sur le podium en cas de victoire face à l'AC Ajaccio ce samedi.

« On peut aller chercher cette deuxième place »

Lors d'un entretien accordé à Ma Ligue 2 , Irvin Cardona a confirmé que la montée en Ligue 1 était l'objectif de cette fin de saison. « On est dans une dynamique où l’on gagne les matchs, où l’on ne prend pas beaucoup de buts… On avait pour objectif d’être dans les cinq premiers et, maintenant qu’on y est, le but est de finir 2e. Même si on ne se le dit pas, je pense que l’on pense tous à la même chose : on peut aller chercher cette 2e place » a confié le joueur prêté par Augsbourg.

Il lance une invitation à Chalamet