FC Nantes - OL : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Cette 28e journée de Ligue 1 se clôturera par la rencontre entre le FC Nantes et l’OL. Après avoir fêté son retour sur le banc des Canaris par une victoire contre Nice (2-1), Antoine Kombouaré va tenter d’enchaîner avec un nouveau succès contre les Lyonnais. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 à La Beaujoire. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre.

Le FC Nantes veut s'éloigner de la zone de relégation

14e de Ligue 1, le FC Nantes n’est pas encore assuré de se maintenir dans l'élite. Seuls deux points séparent les Nantais de Lorient, barragiste (cinq du FC Metz, premier relégable). Frappé d’un huis clos total pour la réception de l’OL, le FC Nantes ne pourra pas non plus compter sur Tino Kadawere. Un accord a été passé entre les Lyonnais et les Canaris pour empêcher le joueur de 28 ans, prêté par l’OL, de participer à la rencontre entre les deux clubs. Ignatius Ganago (genou), Moses Simon (péroné) et Bastien Meupiyou sont out pour la fin de saison. Rémy Descamps, lui, déclare forfait pour une pubalgie. Antoine Kombouaré, lui, ne devrait pas changer d’équipe après la victoire contre Nice.



La composition probable du FC Nantes : Lafont - Amian, Castelletto, Cömert, Cozza - Chirivella, Augusto - Mollet, Sissoko, Abline - Mohamed

L'OL souhaite se rapprocher de l'OM

Pour l’OL, une victoire pourrait permettre de se rapprocher un peu plus de l’OM puisque le club rhodanien ne serait plus qu’à un petit point de la formation phocéenne. Qualifiés en finale de la Coupe de France, les hommes de Pierre Sage restent sur un match nul contre Reims en Ligue 1 (1-1) et devraient donc tout faire pour aller décrocher un succès sur la pelouse du FC Nantes. L’OL sera néanmoins privé d’Orel Mangala, victime d’une rechute à l’entraînement. Un doute entoure également les participations de Rayan Cherki et Malick Fofana.



La composition probable de l’OL : Lopes – O'Brien, Tolisso, Caleta-Car – Mata, Caqueret, Matic, Henrique – Cherki – Lacazette, Baldé

Où et quand voir le match ?