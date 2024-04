Coup de théâtre, l'OL reçoit une grande nouvelle pour son entraîneur

Benjamin Labrousse

Sur le banc de l’OL depuis le 30 novembre 2023, Pierre Sage a connu des débuts plus que réussi à Lyon. Pourtant, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star ne possède pas encore les diplômes adéquats. Initialement non retenu pour la prochaine promotion du BEPF, le coach rhodanien devrait toutefois bénéficier d’un appui du DTN Hubert Fournier. Explication.

Successeur de Fabio Grosso à l’OL, Pierre Sage a effectué du très bon travail. Le technicien de 44 ans a récupéré une formation destinée à la relégation, pour actuellement être positionné en vue d’une potentielle qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Logiquement, Pierre Sage devrait rester à la tête du club rhodanien en 2024-2025, bien que ce dernier ne possède pas les diplômes requis pour ce poste…

Rebondissement pour les diplômes de Pierre Sage ?

Récemment, la FFF a d’ailleurs publié la liste des dix candidats retenus pour la prochaine promotion du BEPF (Brevet D'entraîneur Professionnel de Football). Une liste dans laquelle ne figurait pas Pierre Sage, lui qui ne dispose pas des prérequis nécessaires afin de pouvoir se porter candidat. Un coup dur dans un premier temps pour l’OL et surtout pour son coach, bien que ce mercredi, l’Equipe révélait que le DTN (Directeur Technique National) de l’instance Hubert Fournier, envisageait sérieusement de faire passer ce diplôme à Pierre Sage de manière accélérée.

« Pierre Sage n'a donc pas de dérogation, il profite du changement de la loi »