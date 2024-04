Coup de théâtre pour le prochain entraîneur de l’OL ?

La rédaction

Alors que le journaliste et éditorialiste de l’After Foot, Daniel Riolo, annonçait mardi soir après la qualification de l’OL sur RMC l’impossibilité pour Pierre Sage de passer son diplôme d’entraîneur, la DTN pourrait lui offrir une solution afin d'obtenir ce fameux sésame. Une bonne nouvelle pour les Gones en vue de la saison prochaine.

Finaliste de la Coupe de France avec l’OL et auteur d'une superbe remontée au classement en Ligue 1, Pierre Sage est véritablement le sauveur du club rhodanien cette saison. Problème, celui-ci n'est pas encore légitime du point de vue de la FFF car il ne possède pas le BEPF, le diplôme d'Etat reconnu pour exercer le métier d'entraîneur professionnel en France. Le technicien coûte donc 25 000€ d’amende par match à ses dirigeants.

«Le truc hallucinant de notre système»

« C’est aussi le truc hallucinant de notre système. Quand on dit que ce diplôme est fermé, que si tu n’es pas du sérail, si tu n'as pas été un ancien joueur, c’est très compliqué... Pierre Sage est confronté à ça. Ça prendra plus de temps et si Textor veut le garder, il devrait payer une amende à chaque match » , a critiqué Daniel Riolo hier soir sur les ondes de RMC .

L’existence d’une formation accélérée pour Sage ?