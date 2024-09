Vente du FC Nantes : Des premières tensions vont éclater ?

Arnaud De Kanel

La rumeur du rachat du FC Nantes par Trent Alexander-Arnold a forcément fait réagir du côté de La Beaujoire. Antoine Kombouaré a plutôt bien accueilli la nouvelle avec une pointe d'humour tandis que Waldemar Kita s'est empressé de la démentir. Voilà que ce sujet pourrait laisser apparaitre des tensions.

Et si le FC Nantes était vendu dans les prochaines semaines ? La semaine passée, L'Equipe a révélé un intérêt concret de Trent Alexander-Arnold pour le rachat des Canaris. l'entourage du joueur se serait même entretenu avec Waldemar Kita pour en discuter. Une rumeur démentie avec fermeté par le propriétaire du FC Nantes.

«Ce sont des conneries»

« Si cela est vrai ? Mais ce sont des conneries tout ça ! D’où ça sort ? Comment voulez-vous qu’un homme sérieux qui désire acheter un club passe par un journaliste ? Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne le connais même pas ! Je viens de discuter avec mon avocat, je lui ai demandé : « Qui est ce mec-là ? ». Je n’ai jamais fait de visio-conférence avec qui que ce soit. Jamais de la vie. C’est du n’importe quoi. Mais comment voulez-vous que dans ce genre d’affaire, avec de telles sommes… Ce n’est pas sérieux », a déclaré Waldemar Kita. Mais de son côté, Antoine Kombouaré se montre assez ouvert.

«Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira»

« Il y a plein de personnes qui veulent du FC Nantes, après est-ce que le propriétaire veut vendre, ça je ne sais pas. Pour l’instant, il n’y a que Kylian Mbappé qui a fait ça. Les joueurs font ce qu’ils veulent avec leur argent. Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira. Le patron a toujours raison, c’est lui qui paye. Mais pour être très honnête avec vous, ça n’a aucun impact sur mon travail. Trent Alexander-Arnold, s’il veut être président et jouer… Comme ça il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui », a confié le coach du FC Nantes. Antoine Kombouaré et Waldemar Kita ne sont donc pas vraiment sur la même longueur d'ondes.