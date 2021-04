Foot - ASSE

ASSE : La désillusion de Claude Puel après le PSG !

Publié le 18 avril 2021 à 18h20 par La rédaction

Après une fin de match folle, l’ASSE s’est finalement inclinée face au PSG ce dimanche (3-2). Après la rencontre, Claude Puel a affiché quelques regrets, mettant en cause le manque d’expérience de son équipe.