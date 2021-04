Foot - ASSE

ASSE : Wahbi Khazri s'enflamme après son triplé !

Publié le 11 avril 2021 à 19h20 par A.D. mis à jour le 11 avril 2021 à 19h24

Relancé par Claude Puel il y a quelques semaines, Wahbi Khazri renait de ses cendres. Auteur d'un triplé ce dimanche face à Bordeaux, le milieu offensif de l'ASSE s'est enflammé.