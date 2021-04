Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Un protégé de Claude Puel au coeur d'un énorme clash !

Publié le 13 avril 2021 à 0h30 par La rédaction

Dimanche, lors de la rencontre entre l'ASSE et Bordeaux, Benoît Costil était particulièrement énervé à cause d’Yvan Neyou. Jusqu’à demander à ses coéquipiers de lui « mettre une boîte ».

Alors que les Girondins de Bordeaux ont été largement dominés par l'ASSE dimanche un championnat (4-1), avec un Wahbi Khazri en feu et auteur d'un triplé, c'est un autre talent de Claude Puel qui a été la cible des joueurs bordelais. C’est peu dire que les célébrations d’Yvan Neyou ont agacé le gardien de Bordeaux, Benoît Costil. Et sur des images captées par Canal + , on peut l’entendre notamment crier « Hey les gars ! Mettez-lui une boîte au 19 ! Découpez-le ! Il casse les co... » , a lâché Costil au sujet du milieu de terrain de l'ASSE.

Neyou remonté contre les propos de Costil