Le nouveau patron du PSG annonce du lourd à Luis Enrique

Vitinha n'est plus le joueur timoré qu'il était. Désormais, le milieu de terrain portugais s'affirme comme le véritable patron du milieu de terrain parisien. A 24 ans, il prend aussi une place importante en équipe nationale. C'est dans ce nouveau costume que le joueur s'est présenté en conférence de presse, ce mardi, pour évoquer ses ambitions.

Vitinha n’a que 24 ans, mais s’avance comme l’un des cadres du PSG. Arrivé dans la peau d’un jeune espoir en juillet 2022, le milieu de terrain est parvenu à s’imposer dans la capitale française après une intégration difficile. Dans un groupe relativement jeune et sans vedette internationale, Vitinha pourrait bien tirer son épingle du jeu cette saison. En conférence de presse, il a, en tout cas, présenté ses ambitions, aussi bien au PSG, qu’en sélection nationale.

Vitinha annonce la couleur

« Bien sûr, tout joueur veut donner le meilleur de lui-même. Il veut être important en équipe nationale et en club. Je ne suis pas différent, c’est ce que j’essaye de faire. Heureusement cette année, j’ai pris de l’importance en équipe nationale. Et je pense que l’on peut dire la même chose du côté du PSG. Et je veux continuer sur cette voie. C’est difficile, c’est cette constance qu’un joueur doit avoir, et j’ai parfois du mal à l’avoir. C’est ce que je veux faire. Je veux maintenir ma qualité de jeu et je veux être titulaire. Que ce soit ici ou en club, je veux toujours aider le club et l’équipe nationale » a déclaré Vitinha.

« On se doit d’avoir des attentes très élevées »

Cela passe par deux rendez-vous, face à la Croatie et à l’Écosse en Ligue des Nations. « On se doit d’avoir des attentes très élevées. On a une grande équipe, de grands joueurs et un grand entraîneur. Toutes les conditions sont réunies pour que l’on aille loin » a lâché le joueur du PSG face aux journalistes.