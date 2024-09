Mercato : Une star du PSG valide un transfert à 70M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le PSG a jeté son dévolu sur Joao Neves, recruté dans le cadre d’un transfert estimé à 70M€ bonus compris en provenance du Benfica Lisbonne. Présent en conférence de presse ce mardi, Vitinha s’est réjouit de l’arrivée de son compatriote portugais.

Cet été, renforcer son milieu de terrain était l’une des priorités du PSG. Pour ce faire, la direction parisienne a décidé de s’attacher les services de Joao Neves. Âgé de seulement 19 ans, l’international portugais (9 sélections) s’est engagé jusqu'en juin 2029 avec le club de la capitale, qui a dépensé 70M€ bonus compris pour le recruter.

« J'ai été très heureux que Joao vienne au PSG »

« J'ai été très heureux que João vienne au PSG, il est d'une grande aide. Je n'essaie pas de donner trop de conseils, parce que je ne suis pas beaucoup plus âgé que lui. J'essaie d'aider, il aide aussi », a confié Vitinha à propos de son compatriote et nouveau coéquipier au PSG, ce mardi en conférence de presse.

«Il voit souvent des choses que les joueurs plus âgés ne voient pas»

« Il voit souvent des choses que les joueurs plus âgés ne voient pas. C'est une bonne chose d'apporter du sang neuf. Il apporte de bonnes choses et des choses différentes. Que ce soit João ou un autre milieu de terrain, tant qu'il joue et que nous gagnons, je serai heureux », a ajouté Vitinha, dans des propos relayés par A Bola.