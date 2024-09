PSG : Il dénonce un scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, la victoire contre le LOSC a été marquée par un coup de gueule des Lillois qui ont dénoncé le but refusé à Tiago Santos, assurant qu’il n’y avait pas hors-jeu. Un tournant du match qui aurait pu changer la physionomie. Et Saïd Ennjimi en rajoute une couche puisqu’il assure que la VAR a été très mal utilisée sur l'action polémique.

Le choc de la troisième journée en le LOSC et le PSG a tourné en faveur des Parisiens qui se sont imposé 3 buts à 1, mais ce match a été émaillé d'une polémique puisqu'à l'issue de la rencontre, Bruno Genesio et Olivier Létang n'ont pas manqué de critiquer l'arbitre qui a refusé le but de Tiago Santos pour un hors-jeu. Un but qui aurait pourtant permis aux Dogues de revenir au score à ce moment du match. Et Saïd Ennjimi, ancien arbitre international, confirme d'ailleurs que M. Bastien, l'arbitre de la rencontre, a fait une mauvaise utilisation de la VAR.

Une erreur d'arbitrage ?

« Il ne faut pas regarder la vidéo plusieurs fois. Être en position de hors-jeu en soi n'est pas sanctionnable au départ pour Tiago Santos. Mais à partir du moment où Meunier, qui n'est pas hors-jeu, touche le ballon et fait la passe à Tiago Santos, cela devient une nouvelle action. Meunier remet en jeu Tiago Santos, qui n'a pas interféré dans l'action préalablement. Meunier fait cette petite déviation qui change tout », assure l’ex-arbitre international dans les colonnes de L’EQUIPE, avant de poursuivre.

«On voit de plus en plus que cet outil ne sert à rien !»

« M. Bastien a d'ailleurs reconnu son erreur, qui est plus mécanique qu'humaine, et c'est tout à son honneur. Son assistant juge en direct et il n'y est pour rien à la vitesse où ça va. Il n'a pas vu la déviation qui n'est pas évidente à déceler en direct. Ce n'est même pas une question d'interprétation des arbitres et du VAR... C'est une erreur grossière, tout simplement ! Je ne comprends pas la décision du VAR. Le minimum aurait été d'appeler M. Bastien pour qu'il visionne les images et l'action. Le VAR a encore tout faux sur l'analyse et est en train de s'enfoncer... On voit de plus en plus que cet outil ne sert à rien ! », ajoute Saïd Ennjimi.