«Il y a quelque chose de grave», il se lâche sur Griezmann !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux ce lundi. Cette décision a pris tout le monde de court. Champion du monde 1998, Christophe Dugarry ne s'attendait pas à une telle nouvelle, surtout à deux ans d'une Coupe du monde en 2026. Au cours de son intervention, il n'a pas hésité à tacler Didier Deschamps.

Antoine Griezmann a pris la décision de stopper sa carrière internationale. Pour quelle raison ? Le journaliste Saber Desfarges évoque une usure mentale et physique pour celui qui a débuté son parcours en équipe de France en 2014. Mais de son côté, Christophe Dugarry affiche son scepticisme. Selon lui, un événement important s’est déroulé en coulisses.

« Je suis dégoûté »

« Je suis dégoûté. Je pense qu'un joueur comme ça mérite autre chose que finir par un tweet. C'est le football d'aujourd'hui, il n'y a pas d'humain (...) Si Grizou décide d'arrêter, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Il va falloir que les langues se délient, que les choses soient dites. Ce n'est pas possible que l'histoire entre Griezmann et l'équipe de France s'arrête comme ça. On marche sur la tête quand même. Il est à huit sélections de battre le record d'Hugo Lloris. Au moins, il va chercher cette sélection pour battre le record, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose de grave » a déclaré le champion du monde 1998 sur RMC.

Deschamps prend cher

Dans un second temps, Dugarry a adressé un gros tacle à Didier Deschamps. « Deschamps, ses équipes jouent mal et en plus ça se passe mal avec les joueurs. Il ne sait même plus créer des groupes alors. Les zizanies qu'il y a eu pendant l'Euro, ça resurgit. Ça s'explique, ça se comprend. Il est en train de perdre le fil, vraiment. Il est en train de tout perdre » a-t-il confié lors de l’émission Rothen S’Enflamme.