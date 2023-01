Il quitte le PSG et se lâche

La rédaction

Parti du PSG alors qu’il n’avait que 17 ans pour rejoindre le Bayern Munich, Tanguy Nianzou Kouassi a effectué deux saisons en Bavière, alternant le bon et moins bon avec son club. Bloqué par une grosse concurrence, il a décidé de rejoindre le FC Séville, entraîné désormais par Jorge Sampaoli. Le joueur formé au PSG ne regrette pas pour autant son départ de la capitale.

Il arrive souvent que les jeunes joueurs se brûlent les ailes en grillant des étapes dans leur carrière. Cela aurait pu être le cas de Tanguy Nianzou Kouassi qui a quitté très jeune le PSG pour rejoindre un grand club européen, le Bayern Munich. Le jeune défenseur français a toutefois réussi à convaincre le FC Séville, son nouveau club, de miser sur lui. Critiqué pour son départ du PSG, il répond.

« Aucun regret d’être parti du PSG »

Interrogé par So Foot parti à sa rencontre en Andalousie, Tanguy Nianzou Kouassi est revenu sur son début de carrière, lui qui a arpenté quelques-uns des plus grands clubs d’Europe, alors qu’il n’est âgé que de 20 ans. Lorsqu’on lui demande si quitter le PSG à 17 ans a été un regret, il répond : « pas du tout. Je n’ai aucun regret. Le Bayern a été une étape importante dans mon parcours. Ça m’a appris que rien n’est acquis, et qu’il faut toujours travailler pour avoir ce qu’on veut. Tu peux clamer partout ‘j’ai envie de jouer’ , mais sans le travail, ça ne sert à rien. »

« Avec des si on refait le monde »