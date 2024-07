Il prend un rendez-vous au sommet avec Messi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il fête ses 17 ans ce samedi 13 juillet, Lamine Yamal peut écrire l'histoire en devenant le plus jeune joueur à remporter l'Euro. Avec l'Espagne dimanche, il sera bien sûr en lice pour une nouvelle grande performance. Le jeune attaquant a ébloui tout le monde et il donne déjà rendez-vous pour la suite de sa carrière. Avant ça, il s'est confié sur une motivation supplémentaire à soulever le trophée. Il pourrait retrouver Lionel Messi, avec qui la photo de lui bébé a fait le buzz récemment.

Ces derniers jours, Lamine Yamal a fait le buzz pas seulement grâce à ses qualités sur le terrain mais aussi parce qu'une photo de lui bébé dans les bras de Lionel Messi est ressortie. Comme l'Argentin, le jeune Espagnol joue déjà au FC Barcelone et il pourrait être le successeur parfait de l'illustre champion dans ce grand club. Les deux hommes pourraient se rencontrer sur le terrain dans quelques mois, comme l'espère Yamal.

Messi - Neymar - Mbappé : Des tensions font rage au PSG ? https://t.co/8DlAHTdNNO pic.twitter.com/GELVtwVt4M — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Un duel à venir ?

Depuis 2022, une compétition un peu particulière a refait surface. En effet, la Coupe des champions CONMEBOL-UEFA, surnommée Finalissima, a été créée en 1985 mais seulement trois éditions ont eu lieu. Elle oppose le dernier vainqueur de l'Euro au dernier gagnant de la Copa América. En 2022, l'Argentine battait l'Italie. Lamine Yamal espère disputer ce match pour affronter Lionel Messi. « J'espère que Messi remportera la Copa America et que nous gagnerons l'Euro pour que je puisse jouer contre lui en Finalissima » a-t-il déclaré à Jijantes FC.

L'Espagne favorite ?

Au vu des prestations de l'équipe d'Espagne depuis le début de la compétition, on peut imaginer que la nation partira favorite face à l'Angleterre dimanche. Même chose de son côté pour l'Argentine, qui tentera de se défaire de la Colombie le même jour. Lors des demi-finales, Lamine Yamal et Lionel Messi ont chacun inscrit un but.