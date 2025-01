«Il m’agace», Pierre Ménès fracasse un joueur du PSG !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG compte une solution offensive supplémentaire, afin de briller en Ligue des champions. Le transfert du Géorgien va sans doute restreindre le temps de jeu de certains joueurs, comme Kang-in Lee par exemple. Un joueur qui agace beaucoup Pierre Ménès, car le Sud-Coréen ne dribble pas assez à son goût.

Cet hiver, le PSG a déjà enregistré deux mouvements en attaque. Le club de la capitale s’est séparé de Randal Kolo Muani, mais il a réussi à faire signer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Le Géorgien vient donc apporter encore plus de concurrence au sein de l’attaque parisienne, qui n’en manquait pas forcément.

Pierre Ménès critique Kang-in Lee

Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, il sera peut-être plus difficile pour certains Parisiens d’avoir du temps de jeu, à l’image de Kang-in Lee. Un joueur qui agace le journaliste Pierre Ménès, comme l’a déclaré ce dernier dans une vidéo sur sa chaîne Youtube. « Kang-in Lee est très polyvalent, c’est quelque chose qui plaît à Luis Enrique. Moi, ce que je lui reproche, c’est que quel que soit le poste où il est aligné, il est d’une mièvrerie… Moi, je me souviens de ses highlights quand il était en Liga et on voyait un mec qui dribblait. Là, on voit un mec qui dribble jamais, qui joue 80 % de ses ballons derrière. L’avoue qu’il m’agace profondément. »

Six buts en Ligue 1 pour Lee

Kang-in Lee agace peut-être Pierre Ménès, mais le Sud-Coréen arrive toutefois à se montrer décisif. Depuis le début de la saison, l’ailier du PSG a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 19 rencontres de Ligue 1.