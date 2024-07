Il l’annonce, le rêve de Mbappé va enfin se réaliser !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes connu une meilleure période que l’actuelle au fil des saisons dernières dans sa carrière. Cependant, le talent du capitaine de l’équipe de France et champion du monde est tel, qu’il finira par réaliser son rêve de remporter le Ballon d’or d’après Angel Di Maria. Et ce, en tant que joueur du Real Madrid.

Le Ballon d’or est la récompense individuelle suprême pour les joueurs de football. Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé court derrière ce trophée pour lequel il n’est monté sur le podium qu’à une seule reprise : lors de la dernière édition derrière Erling Braut Haaland et le lauréat pour la 8ème fois : Lionel Messi.

«Kylian possède une vitesse extraordinaire qui peut faire la différence à tout moment»

En allant au Real Madrid, après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé va maximiser ses chances de remporter cette distinction tant convoitée et raflée par son compatriote Karim Benzema en tant que joueur du Real Madrid en 2022. De quoi pousser Angel Di Maria à faire un constat clair pour France Football. « Karim et Kylian sont deux immenses joueurs. Kylian possède une vitesse extraordinaire qui peut faire la différence à tout moment. Même quand le match semble verrouillé, il voit un espace et il se met à courir. Et si on lui donne un bon ballon, il est décisif ».

«Pour moi il est évident que Kylian va finir par le gagner»

Pour conclure, Angel Di Maria est allé jusqu’à dire que le Ballon d’or de Kylian Mbappé à l’avenir est inévitable. « Quant à Karim, c'est un joueur qui a une qualité unique au monde : on a l'impression de ne pas le voir et, tout à coup, sans crier gare, il s'empare du ballon, élimine deux ou trois joueurs et vous délivre une passe décisive ou marque un but. Karim a mérité de gagner le Ballon d'Or (en 2022) et, pour moi il est évident que Kylian va finir par le gagner ».