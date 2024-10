Griezmann - Deschamps : France 98 annonce du gros dossier !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann ne portera plus le maillot de l'équipe de France. Ce lundi, le joueur a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Une officialisation surprenante étant donné que l'attaquant se projetait sur le prochain Mondial il y a encore quelques jours. Champion du monde 1998, Christophe Dugarry s'interroge sur le rôle de Didier Deschamps dans cette décision.

Le 6 septembre dernier, après une défaite face à l’Italie au Parc des Princes (1-3), Antoine Griezmann effectuait un tour d’honneur. Signe annonciateur d’une retraite ? Quoi qu’il en soit, le joueur de 33 ans a officialisé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux, à quelques jours du prochain rassemblement de l’équipe de France. Tout au long de la journée, les hommages se sont succédé.

Rothen salue la carrière de Griezmann

Au micro de RMC, Jérôme Rothen a rendu hommage à Griezmann. « Bien sûr qu’il est dans l’histoire à jamais de cette équipe de France. (…) Sa sortie n'est pas belle à cause de Deschamps qui l'a maltraité alors que c'est le seul joueur qui puait le foot » a déclaré l’ancien international français.

« On marche sur la tête »

Christophe Dugarry est aussi amer après l’annonce de Griezmann. En froid avec Didier Deschamps, il s’interroge sur cette retraite. « Je suis dégoûté. Un joueur comme lui mérite autre chose que de finir sa carrière par un tweet. C’est le football d’aujourd’hui, il n’y a pas d’humain. Si Deschamps c’est son Grizou, tu insistes pour qu’il continue et lui faire une sortie à la hauteur du joueur qu’il a été. Si Grizou décide comme ça sur un coup de tête d’arrêter, c’est qu’il y a quelque chose d’important qui s’est passé. Il va falloir que les langues se délient, que les choses soient dites. Ça va se savoir. Ce n'est pas possible que son histoire en équipe de France se termine comme ça. On marche sur la tête. Le mal est profond » a lâché le champion du monde 1998.