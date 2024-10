Le PSG en grand danger à cause d’un clash ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé manquera la rencontre face à Arsenal ce mardi soir. L'ailier se serait brouillé avec son entraîneur et aurait été écarté. Selon l'avis de Daniel Riolo, Luis Enrique prend un gros risque en se passant de l'ancien joueur du FC Barcelone, auteur de quatre buts depuis le lancement de la saison.

Ousmane Dembélé ne foulera pas la pelouse de l’Emirates Stadium. L’ailier a été mis à l’écart par Luis Enrique pour raison disciplinaire et ne disputera pas la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal ce mardi soir. Pour Daniel Riolo, le coach du PSG prend un risque en se passant des services de son leader offensif, auteur de deux buts en C1 lors de la dernière édition.

« C’est un constat d’échec »

« Au moment où tu t’apprêtes à jouer le match le plus important du début de saison du PSG, celui qui va donner un indicateur et être la première référence solide de ce début de saison, tu te retrouves dans une affaire où l’entraîneur se brouille, peu importe le degré de la brouille, on en vient à écarter un joueur au moment de jouer ce match là, déjà c’est un constat d’échec. Et quel joueur. Barcola concrétise les actions, mais celui qui créé le plus de danger et a même été un peu efficace cette année, c’est Dembélé » a confié le chroniqueur sur l’antenne de RMC.

Le PSG diminué ?

Cette sanction disciplinaire a surpris les Gunners, à commencer par Mikel Arteta. « Je ne savais pas, je viens de l'apprendre avant la conférence de presse. C'est une surprise. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On s'est préparé à affronter le PSG avec lui, parce qu'il est un joueur clé. Mais ils ont d'autres options » a confié le coach d’Arsenal ce lundi. Mais nul doute que le coach espagnol a apprécié la nouvelle.