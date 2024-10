Deschamps, clash… Grosse révélation en direct sur Griezmann

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est terminé ! A quelques jours du rassemblement de l'équipe de France, le joueur de l'Atlético a annoncé sa retraite internationale à l'âge de 33 ans. Une nouvelle qui a surpris tout le monde, à commencer par Daniel Riolo. Le chroniqueur s'interroge sur le timing de cette annonce.

Antoine Griezmann a secoué la planète football ce lundi en annonçant sa retraite internationale à 33 ans. Une usure physique et mentale a été évoquée par les journalistes pour expliquer cette décision soudaine. Mais cela ne suffit pas à convaincre Daniel Riolo.

Riolo est suspicieux

Sur l’antenne de RMC, le chroniqueur s’interroge sur le timing, à quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement. Pour Riolo, il s’est passé quelque chose en coulisses.

« Évidemment j’ai pensé à Deschamps »

« Pourquoi là maintenant ? Je trouve que le timing était hyper bizarre. Après avoir été dans le groupe France dans les deux premiers matches de la saison 2024/25, cette annonce qui tombe maintenant, pourquoi ? J’ai été obligé de me dire, si c’est maintenant, c’est qu’il y a quelque chose qui s’est passé, un truc qu’il a mal pris et qu’en gros il part un peu fâché. Après évidemment j’ai pensé à Deschamps, et la façon dont ça se termine avec quasiment tout le monde » a confié Riolo lors de l’After Foot.