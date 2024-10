Vinicius Jr : Mbappé va tout changer au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’a une nouvelle fois pas remporté le Ballon d’Or cette année. Pas vraiment favori, l’international français a vu Rodri rafler le graal ce lundi soir. Mais le natif de Bondy n’a pas encore abandonné son rêve d’être sacré Ballon d’Or un jour. Il entendrait d’ailleurs tout changer au Real Madrid, notamment pour passer devant Vinicius Jr.

Il y a quelques années, Kylian Mbappé avait clairement fait savoir qu’il faisait du Ballon d’Or son objectif principal. Mais jusqu’à présent, le natif de Bondy ne l’a toujours pas remporté. Le nouvel attaquant du Real Madrid a assisté au sacre de Rodri ce lundi soir. Mais il n’aurait pas encore abandonné son rêve de le rafler un jour.

Mbappé va se réinventer pour le Ballon d'Or ?

Comme le rapporte Le Parisien, Kylian Mbappé devrait notamment se réinventer et élargir sa palette au Real Madrid dans le but de se donner de meilleures chances pour le Ballon d’Or. Le champion du monde 2018 se serait rendu compte que ses buts ne suffisent plus à lui garantir un bon classement. Il envisagerait donc de changer sa façon de jouer, notamment pour doubler Vinicius Jr pour le graal.

Le Real Madrid commence à s'inquiéter

Mais avant cela, Kylian Mbappé va devoir redresser la barre. Depuis le début de saison, les prestations de l’attaquant de 25 ans sont plutôt décevantes malgré ses 8 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Le Real Madrid commencerait d’ailleurs à s’inquiéter, certains en interne seraient même pessimistes quant au fait de voir un jour Kylian Mbappé atteindre son plein potentiel. À suivre...