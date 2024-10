Urgence pour Mbappé, son rêve peut s’envoler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la 68e cérémonie du Ballon d’Or avait lieu lundi soir, Kylian Mbappé a terminé 6e du classement. Presque une habitude pour l’ancien attaquant du PSG, habitué à figurer dans la deuxième partie du Top 10, lui qui souhaite mettre la main sur la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Mais à bientôt 26 ans, il y a urgence pour l’international tricolore comme le souligne Vincent Duluc.

Alors que le trophée lui semblait destiné, Vinicius Jr termine finalement deuxième du classement du Ballon d’Or 2024, devancé par Rodri. Du jamais vu pour un footballeur espagnol depuis 1960, et le sacre de Luis Suárez Miramontes. Quelques heures avant le verdict officiel, le Real Madrid avait décidé de boycotter la cérémonie à Paris en signe de contestation, malgré la présence de trois de ses joueurs dans le Top 4, Jude Bellingham (3e) et Dani Carvajal (4) complétant la liste. Kylian Mbappé pointe de son côté à la sixième place.

Real Madrid : Mbappé dit adieu à un objet de grande valeur ! https://t.co/IlOg6l2soT pic.twitter.com/Az6b7SMXJ1 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« À cet âge, Messi avait déjà remporté quatre Ballons d'Or

C’est une déception pour Kylian Mbappé, qui rêve depuis le début de sa carrière de la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un joueur. Habitué à figurer dans le top 10, l’ancienne star du PSG a en revanche plus de mal à figurer sur le podium. Cela ne lui est arrivé qu’une fois, en 2023 (3e). Pour Vincent Duluc, il y urgence. « Mbappé aura 26 ans en décembre. À cet âge, Messi avait déjà remporté quatre Ballons d'Or. Le capitaine de l'équipe de France aura bientôt celui de se demander s'il sera Ballon d'Or un jour. On ne la voyait pas comme ça, sa vie : on le voyait tout emporter, une tempête », écrit le journaliste de L’Equipe dans son édito du jour dans le quotidien sportif.

« Il doit de nouveau placer son corps au cœur de sa semaine et de sa carrière »

« Les questions qu'il suscite aujourd'hui, après une saison apparemment manquée à 52 buts qui mériterait plus de nuances, soulignent tout ce qu'il ne fait pas, et tout ce qu'il ne fait plus, poursuit Vincent Duluc. Il doit de nouveau placer son corps au cœur de sa semaine et de sa carrière, devenir un joueur intense, et ne vouloir ni que l'on se souvienne de ses accélérations avec nostalgie, ni devenir un attaquant qui serait seulement jugé par ses buts. Quand on laisse aussi peu de traces après une saison de demi-finaliste de la C1, de demi-finaliste de l'Euro et à 52 buts, c'est que l'on s'éloigne, un peu, de l'essence du foot et qu'il est l'heure, à 26 ans, de s'en rapprocher à nouveau. »