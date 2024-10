Mbappé : Déjà la crise au Real Madrid ?

Axel Cornic

A 25 ans, Kylian Mbappé traverse l’une des pires périodes de sa carrière de footballeur, tant sur le terrain qu’en dehors. Ses prestations au Real Madrid sont loin de faire l’unanimité en Espagne et l’ancien du Paris Saint-Germain commencerait déjà à agacer au sein du club madrilène.

Voilà des années qu’on voulait voir Kylian Mbappé porter le maillot du Real Madrid. Mais maintenant qu’il est là, ce n’est pas vraiment la folie ! Les prestations de l’attaquant français dde 25 ans sont très loin de ses standards et pour le premier Clasico de sa carrière, il a sombré face au FC Barcelone à l’image de toute son équipe (0-4).

Le Ballon d’Or lâche sa réponse au Real Madrid https://t.co/XgBnWxopPU pic.twitter.com/g7PkrfftjS — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Que se passe-t-il avec Mbappé ?

Il faut dire qu’à Madrid, son recrutement ne semblait pas évident ! Car avec Vinicius Jr et Rodrygo, le Real Madrid a déjà deux joueurs très proche du profil de Kylian Mbappé, qui est donc replacé dans l’axe par Carlo Ancelotti. Mais alors que dans cette position il a enchaîne les buts au PSG sous les ordres de Luis Enrique, la situation est totalement différente chez les Merengue. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs si les supporters réclament déjà l’arrivée d’un certain Erling Haaland pour prendre cette place à la pointe de l’attaque.

Le Real Madrid commence à grincer des dents

Face au Barça samedi dernier, Mbappé était encore positionné en attaque, aux côtés de Vinicius Jr. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas du tout brillé pour le premier Clasico de sa carrière ! Les critiques ne manquent pas depuis cette défaite cuisante et le Français est l’un des coupables préférés des observateurs espagnols, mais surtout des supporters madrilènes. Cette situation pourrait donner naissance à un premier problème en son aventure outre-Pyrénées, puisque AS nous apprend qu’au sein du Real Madrid on commencerait à sérieusement s’agacer après les prestations récentes de l’attaquant tricolore.