Le Ballon d’Or lâche sa réponse au Real Madrid

Vexé quand il a appris que le Ballon d’Or 2024 ne serait attribué ni à Vinicius Jr, ni à Dani Carvajal, le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie, qui avait lieu lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Une absence à laquelle a réagi Rodri, lauréat et successeur de Lionel Messi.

« Le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté. » Lundi en fin d’après-midi, le Real Madrid a fait savoir qu’il ne se rendrait pas à la cérémonie du Ballon d’Or. Une décision qui a été prise lorsque les Merengue ont compris que ni Vinicius Jr, ni Dani Carvajal, ne succéderaient à Lionel Messi.

« Je ne suis pas dans leur tête »

« Je ne suis pas dans leur tête », a réagi Rodri, dans des propos relayés par RMC Sport, lui qui est devenu le 68e Ballon d’Or. Le milieu de terrain de Manchester City et de l'Espagne n’a pas souhaité polémiquer à propos de l’absence du Real Madrid.

« Ils ne voulaient pas être ici pour leurs raisons »

« Ils ont pris leur décision, ils ne voulaient pas être ici pour leurs raisons. J’ai accepté, je me concentre juste sur mon club, sur mes coéquipiers, les gens qui sont ici, et les gens qui sont heureux de me féliciter, et c’est tout », a ajouté Rodri, avant de conclure : « Je ne peux pas dire grand-chose. »