Real Madrid : «Honteux», encore un coup de gueule pour Vinicius Jr !

Ce lundi soir, Rodri a remporté le Ballon d'Or 2024. Alors que Vinicius Junior était le grand favori pour recevoir cette distinction personnelle, Richarlison a poussé un énorme coup de gueule. En effet, l'attaquant de Tottenham a affirmé qu'il était « honteux » que son compatriote brésilien n'ait pas été sacré au théâtre du Châtelet de Paris.

Alors qu'il a mené le Real Madrid vers un quinzième sacre en Ligue des Champions la saison dernière, Vinicius Junior était le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024. Toutefois, c'est finalement Rodri - champion d'Europe avec l'Espagne - qui a soulevé le prix ce lundi lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris.

«C'est honteux que Vini n'ait pas remporté le Ballon d'Or»

Après Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Toni Kroos, Richarlison s'est indigné de ne pas voir Vinicius Jr remporter le Ballon d'Or 2024, et ce, via un post publié sur son compte Instagram. « Nous tous qui vivons le football attendons avec impatience les prix individuels de chaque saison. Aujourd'hui, tous les Brésiliens amoureux du football se sont réveillés en attendant de voir un autre joueur de notre pays gagner une récompense de meilleur joueur du monde après si longtemps. Malheureusement, en raison de critères que personne ne peut comprendre, le prix n'est pas arrivé », a lancé l'attaquant brésilien de Tottenham, avant d'en rajouter une couche.

«Le football a perdu»

« Et ne vous méprenez pas, Rodri est un grand joueur qui mérite d'être parmi les meilleurs. Mais c'est honteux que Vini n'ait pas remporté le Ballon d'Or, et aujourd'hui le football a perdu. Je me souviens que Vini a dit que son rêve était de voir tout le Brésil l'encourager. Et ce jour-là, c'était aujourd'hui ! Tu es un géant et le meilleur du monde, petit ! Et aucun trophée ne changera cela. Continue et restes comme tu es ! Je suis avec toi », a conclu Richarlison.