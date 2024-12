Real Madrid : Coup de théâtre pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Buteur contre l’Atalanta, Kylian Mbappé a contribué à la victoire du Real Madrid ce mardi (2-3) même s’il n’a pas pu terminer la rencontre. Sorti sur blessure, l’attaquant de 25 ans devrait manquer une dizaine de jours de compétition. Mais le club madrilène n’exclurait pas un retour anticipé de l’international français.

Kylian Mbappé semblait reprendre des couleurs dernièrement. Plutôt en forme, l’attaquant de 25 ans avait réalisé une bonne entame de match contre l’Atalanta ce mardi. L’international français a même donné l’avantage au Real Madrid et a contribué à la victoire des siens (2-3). Mais l’ancien du PSG n’a pas pu terminer la rencontre, puisqu’il est sorti sur blessure après la demi-heure de jeu.

Kylian Mbappé sur le flanc ! 🚑 Le Real Madrid se prépare à réagir après cette alerte médicale. Restez connectés pour les infos !

➡️ https://t.co/Y6XZT666U2 pic.twitter.com/F8USlOAPFx — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Le Real Madrid a rendu son verdict pour Mbappé

Le Real Madrid a d’ailleurs rendu son verdict. Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche, devrait manquer une dizaine de jours de compétition. Le champion du monde 2018 est donc déjà forfait pour le déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano ce samedi, et est incertain pour la finale de la Coupe Intercontinentale le 18 décembre prochain.

Un retour anticipé prévu pour Mbappé ?

Toutefois, le Real Madrid n’exclurait pas un retour anticipé de Kylian Mbappé comme le rapporte AS. Le natif de Bondy pourrait être rétabli plus tôt que prévu de sa blessure. Si tel est le cas, le club madrilène pourrait lui accorder quelques minutes de temps de jeu. La Casa Blanca n’écarterait pas ce scénario. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé guérira plus vite que prévu. À suivre...