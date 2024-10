Mbappé : L’erreur du Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mené au score par le Borussia Dortmund (0-2), le Real Madrid a renversé son troisième match de Ligue des champions en l’emportant sur sa pelouse (5-2), notamment grâce à un triplé de Vinicius Jr. L’Espagne s’enflamme pour le grand favori au prochain Ballon d’Or, au point de reléguer Kylian Mbappé au second plan.

Après sept années au PSG, et plusieurs feuilletons sur le mercato, Kylian Mbappé s’est enfin engagé en faveur du Real Madrid cet été. Une volonté du président Florentino Pérez, bien décidé à parvenir à ses fins. Avec 8 buts en 13 apparitions cette saison, l’attaquant réalise un bon début de saison sur le plan comptable mais n’échappe pas aux critiques des observateurs pour son jeu, souffrant notamment des comparaisons avec Vinicius Jr.

« Le Real Madrid pensait avoir signé le meilleur joueur du monde alors qu'il avait déjà le meilleur joueur du monde »

Bien parti pour remporter le Ballon d’Or, Vinicius Jr a réalisé une prestation XXL cette semaine face au Borussia Dortmund avec un triplé décisif (5-2). « Ce que je peux dire, c'est qu'il est rare de voir un joueur qui fait une deuxième période comme celle de Vinicius. Et pas à cause des trois buts, mais à cause de son caractère, il est extraordinaire », s’enflammait Carlo Ancelotti après la partie. Consultant sur la chaîne CBS, Jamie Carragher s’est également montré dithyrambique à l’égard du Brésilien, avec un tacle indirect à l’encontre de Kylian Mbappé : « Le Real Madrid pensait avoir signé le meilleur joueur du monde alors qu'il avait déjà le meilleur joueur du monde ».

« C'est un caprice de Florentino Pérez, c'est lui qui le voulait »

Alors qu’il qualifie Kylian Mbappé de « lieutenant » de Vinicius Jr au Real Madrid, le présentateur de la célèbre émission espagnole El Chiringuito Josep Pedrerol est clair sur la différence de statut des deux joueurs : « Ici celui qui fait ça, qui joue où il veut, c’est Vinicius. Il joue où il veut, il tire les pénaltys quand il veut et les laisse quand il veut. Qu’est-ce que ça veut dire du leadership. Ici, le seul leader qui choisit où il joue et comment il joue c’est Vinicius ».

A en croire le journaliste Romain Molina, le recrutement de Kylian Mbappé ne ferait pas consensus au sein du Real Madrid. « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis, a-t-il affirmé sur la chaîne YouTube Colinterview. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. C'est un caprice de Florentino Pérez, c'est lui qui le voulait. Il a toujours aimé les grands joueurs. Et il a un rapport assez filial avec lui. Ils sont très proches. Mais là au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau. Le niveau n'est pas à la hauteur des attentes, tout le monde le voit depuis un an et demi. Dans le vestiaire, ce n'est pas fou. Je pense que le Real fait une grosse erreur, cet été il n'a pas fait de préparation et joue direct. Il n'a pas fait la préparation de Pintus. La chute qu'il a eue physiquement à 25 ans, je n'ai jamais vu ça. »