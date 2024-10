«Trente jeunes femmes», les coulisses de la soirée de Mbappé en Suède

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de quelques jours accordés par le Real Madrid, Kylian Mbappé s'était rendu en Suède, accompagné notamment de Nordi Mukiele. Une virée à Stockholm qui lui vaut aujourd'hui d'être accusé de viol. Paris Match vient d'ailleurs d'apporter de nouveaux éléments à cette affaire, dévoilant des détails sur les soirées passées par Mbappé.

Suite à son voyage en Suède, Kylian Mbappé se retrouve maintenant dans la tourmente. En effet, la star du Real Madrid et de l'équipe de France est aujourd'hui accusée de viol suite à une soirée à Stockholm. Paris Match a retracé les heures passées par Mbappé dans la capitale suédoise et les détails de sa soirée au sein du club V.

Mbappé bien accompagné

On y apprend alors que Kylian Mbappé aurait notamment passé la soirée en compagnie de trente jeunes femmes, visiblement triées sur le volet. Il est précisé par le média français que celles-ci ne seraient en aucun cas des escortes et ne seraient pas payées. En revanche, elles auraient tout de même profité de nourriture et champagne gratuitement. A noter également que de la drogue aurait aussi pu circuler dans cette soirée de Mbappé.

Aucune contrainte

Concernant ces jeunes femmes présentes à la soirée de Kylian Mbappé, il est également expliqué qu'elles ne sont contraintes à rien. En revanche, si l'une d'entre elles est attirée par "le VIP", il est possible qu'elle le suive.