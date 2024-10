Real Madrid : Mbappé comparé à Benzema, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, en conférence de presse, Carlo Ancelotti était interrogé sur les consignes qu'il donnait à Kylian Mbappé. L'entraîneur du Real Madrid a alors expliqué qu'il demandait la même chose à l'ancien Parisien qu'à Karim Benzema, deux profils pourtant différents. Et cela n'a pas manqué de faire réagir Jérôme Rothen.

Arrivé libre au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est utilisé dans un rôle d'avant-centre qui ne semble pas totalement lui convenir. Interrogé à ce sujet il y a quelques jours, Carlo Ancelotti assurait d'ailleurs qu'il utilisait l'ancien du PSG comme Karim Benzema.

Ancelotti demande la même chose à Mbappé et Benzema

« Ce que je demande à Kylian Mbappé, c'est qu’il marque des buts, pas qu'il aille faire le pressing. Ce n'est pas très différent de ce que je demandais à Karim Benzema auparavant. Il doit être prêt à partir en transition rapide lorsque nous récupérons le ballon », confiait l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse. Une sortie qui n’a pas été du goût de Jérôme Rothen.

Rothen ne comprend pas

« Kylian, il a cette qualité de finisseur, il a des statistiques ahurissantes et se nourrit du but. Alors que Karim Benzema, sa qualité première, c'est son côté altruiste. C'est un faux numéro 9, il aime participer au jeu. Un peu ce qu'il a fait au Real très souvent quand il y avait Ronaldo, il se transformait plus en passeur qu'en buteur. (...) Pour moi, les deux ont des profils complémentaires, mais ils ne sont pas du tout en concurrence. J'ai du mal avec la phrase de Carlo Ancelotti », lance l’ex-joueur du PSG au micro de RMC.