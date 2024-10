Real Madrid : Un avertissement est lancé à Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour avec le Real Madrid après sa polémique du voyage en Suède, Kylian Mbappé a même eu le temps d'inscrire un nouveau but face au Celta Vigo ce week-end. L'attaquant français parvient à faire gonfler ses statistiques après des débuts un peu poussifs. Une bonne nouvelle puisqu'on attend de lui une efficacité particulière face au but s'il ne fait pas de grands efforts en défense.

Très efficace au PSG puisqu'il s'est construit le statut de très grand joueur, Kylian Mbappé n'avait pas envie de ralentir la cadence à son arrivée au Real Madrid. Dans le club de ses rêves, le capitaine des Bleus a trouvé le bon rythme depuis quelques semaines puisqu'il enchaîne les buts à quasiment chaque rencontre. Tant qu'il garde cette efficacité, il s'expose moins aux critiques...

Mbappé ne s'implique pas défensivement

Pas habitué aux efforts défensifs ces dernières années, Kylian Mbappé a souvent reçu des critiques à ce sujet. L'attaquant français est surtout attendu pour marquer des buts et au Real Madrid, c'est la même chose. « Si Mbappé marque 40 buts contre vous et se montre super décisif… il est comme 007, il a le droit de ne pas courir, comme Ronaldo ou Messi, qui, pendant certaines périodes de la saison, ont sauvé tous les points possibles pour rester frais. Ceci n’est pas nouveau dans le football » débute Alvaro Benito, ancien joueur du club de la capitale, dans l'émission El Larguero de la Cadena SER.

« S’ils sont décisifs, tout le monde ferme sa bouche »

Coupable de quelques erreurs en défense au début de son aventure au Real Madrid, Kylian Mbappé a réussi à redresser la barre en se concentrant sur ce qu'il sait faire. « Si Vinicius et Mbappé, comme nous le voyons, s’économisent beaucoup en défense, ils doivent faire de leur mieux en attaque. S’ils sont décisifs, tout le monde ferme sa bouche et personne ne dit rien. Mais si vous économisez vos efforts défensifs et n’êtes pas décisif devant le but adverse… serrez-vous un peu les fesses jusqu’à ce que vous commenciez à marquer des buts » commente Benito.