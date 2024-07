Mbappé : Le Real Madrid prépare un coup historique !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a enfin réalisé l’un de ses grands rêves du mercato. Le club madrilène a officialisé l’arrivée libre de Kylian Mbappé avant l’Euro 2024. Le capitaine de l’équipe de France refusait de prolonger au PSG et est donc parti au terme de son contrat. Le natif de Bondy est désormais un joueur merengue. Et la Casa Blanca aurait prévu de grandes choses avec sa nouvelle star à partir de la saison prochaine.

Le Real Madrid a peut-être déjà réalisé LE gros coup de ce mercato estival. Après avoir attendu de longues années, Florentino Pérez a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, le natif de Bondy refusait d’y prolonger. Le président du Real Madrid en a alors profité pour le signer libre. Et désormais, la Casa Blanca aurait de grands projets pour sa nouvelle superstar.

Le Real Madrid voit les choses en grand pour Mbappé

Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid entendrait marquer l’histoire du football avec Kylian Mbappé. Le club madrilène veut dominer le football espagnol et européen. Dans cette optique, les Merengue auraient prévu de tout rafler dès la saison prochaine : la Liga, la Ligue des champions, la Copa del Rey, la Supercoupe de l’UEFA, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du monde des clubs et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Pour cela, le Real Madrid aurait entamé sa préparation très tôt cette année. L’entraînement débute ce lundi, et les joueurs seront à contribution de la Casa Blanca jusqu’au 13 juillet prochain, soit presque un an jour pour jour.

Un coup à la Cristiano Ronaldo se prépare pour Mbappé ?

Kylian Mbappé aura du pain sur la planche au Real Madrid. Surtout que le club madrilène mise grandement sur le capitaine de l’équipe de France. Le champion du monde 2018 sera entre les mains d’Antonio Pintus. Surnommé El « Sargento » (Le Sergent), le préparateur physique merengue est réputé pour sa grande rigueur. Ce dernier aurait préparé un programme à la Cristiano Ronaldo pour que Kylian Mbappé retrouve sa forme et son meilleur niveau. Le Real Madrid voit visiblement les choses en grand pour sa nouvelle star de 25 ans.