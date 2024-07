Real Madrid - Benzema : Il annonce le Ballon d’or de Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre Karim Benzema et Kylain Mbappé, il y a une similitude indéniable aux yeux d’Angel Di Maria. Les deux attaquants français sont d’« immenses joueurs ». Et en allant au Real Madrid, Mbappé va suivre ses traces pour le Ballon d’or pour sûr au vu de ses qualités hors normes.

Karim Benzema a évolué dans l’ombre de Cristiano Ronaldo pendant neuf ans et a servi celui qui a gagné quatre Ballons d’or pendant sa cohabitation avec KB9 au Real Madrid. Une fois parti à la Juventus à l’été 2018, Ronaldo a permis à Benzema de pleinement s’exprimer au Real Madrid et à réaliser une saison 2021/2022 si aboutie qu’elle lui a valu un Ballon d’or quasiment incontesté.

«Karim et Kylian sont deux immenses joueurs»

Angel Di Maria a partagé le même vestiaire que Karim Benzema au Real Madrid de 2010 à 2014 et sait à quel point l’attaquant français est « immense » à l’image de Kylian Mbappé. « Karim et Kylian sont deux immenses joueurs. Kylian possède une vitesse extraordinaire qui peut faire la différence à tout moment. Même quand le match semble verrouillé, il voit un espace et il se met à courir. Et si on lui donne un bon ballon, il est décisif »

Benzema a «mérité» son Ballon d’or et Di Maria annonce qu’il «est évident que Kylian va finir par le gagner»

« Quant à Karim, c'est un joueur qui a une qualité unique au monde : on a l'impression de ne pas le voir et, tout à coup, sans crier gare, il s'empare du ballon, élimine deux ou trois joueurs et vous délivre une passe décisive ou marque un but. Karim a mérité de gagner le Ballon d'Or (en 2022) et, pour moi il est évident que Kylian va finir par le gagner ». a conclu Angel Di Maria lors d’un entretien fleuve avec France Football, lui qui a joué avec Mbappé pendant cinq ans au PSG.