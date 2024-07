PSG - Mbappé : Un «harcèlement moral» balancé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le divorce houleux entre Kylian Mbappé et le PSG a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, l’attaquant français ayant décidé de ne pas prolonger son contrat pour s’en aller libre au Real Madrid. Et jeudi soir en direct dans l’After Foot, Daniel Riolo a dénoncé le harcèlement moral dont Mbappé a fait l’objet au PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé ! Le capitaine de l’équipe de France avait officialisé son départ du Parc des Princes dès le mois de mai, ayant décidé de ne pas prolonger son contrat et d’offrir un nouvel élan à sa carrière au Real Madrid. Une véritable guerre s’est livrée ces derniers mois entre Mbappé et Nasser A-Khelaïfi, le président du PSG n’ayant pas digéré le départ libre de son ancienne star.

« Des choses à la hauteur du harcèlement moral »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo s’est lâché sur le clash interne entre la direction du PSG et Mbappé : « Au PSG, il n’était pas bon mais ce n’est pas pour ça qu'il est sorti du onze. Il est sorti parce qu’on lui a demandé et parce que ça a été la continuité de ce qui s'est passé cette année et il n’y aura aucune indulgence de ma part sur tout ce qui s'est passé. Je veux juste que tout soit dit. Oui, il y a eu des choses qui ont été à la hauteur de harcèlement moral, oui il y a eu une guerre abominable entre les deux clans, oui les deux ont tout fait - entre promesses et reniement - pour pourrir l'année de l'un et de l'autre. Et Mbappé a complètement vrillé. Il a eu une hygiène de vie déplorable, il ne s’est plus concentré sur le football. Mbappé a gommé l'entraînement invisible », indique Riolo.

« Un massacre psychologique »

« Il y a eu la guerre avec le PSG. Ça a été un massacre psychologique et son image a complètement grillé. Tu sentais qu’il n'y avait plus que le sportif pour le sauver de tout ce qu'il y avait à côté », poursuit Daniel Riolo sur cet épineux dossier.