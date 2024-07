Real Madrid : Un joueur du FC Barcelone a fait un cadeau à Mbappé !

Jean de Teyssière

Lors de la demi-finale de l’Euro 2024 entre l’équipe de France et l’Espagne, ce sont les Espagnols qui ont réussi à atteindre la finale. Victoire 2-1 pour les hommes de Luis de la Fuente grâce à un Lamine Yamal magique. Tellement magique qu’il a avoué que Kylian Mbappé lui avait demandé son maillot à la fin du match.

Ce dimanche se jouera le dernier match de l’Euro 2024. L’Angleterre disputera sa deuxième finale successive, après celle perdue contre l’Italie en 2021, face à l’Espagne, qui est en train de renaître de ses cendres. Emmenée par un Lamine Yamal étincelant, l’équipe espagnole espère bien soulever sa quatrième Coupe d’Europe.

Yamal élimine Mbappé et les Bleus

Menés dès la 10ème minute de jeu, l’Espagne devait vite trouver une solution pour ne pas voir son aventure européenne s’arrêter aux portes de la finale. La Roja s’en est remis à son jeune attaquant de 16 ans, Lamine Yamal, auteur d’une frappe somptueuse de 25 mètres pour égaliser. L’Espagne était lancée et inscrivait le but de la victoire quatre minutes plus tard. Fin du rêve pour Mbappé.

Mbappé demande le maillot de Yamal après la rencontre

Dans un entretien accordé à Marca, Lamine Yamal révèle une petite anecdote sur le capitaine de l’équipe de France : « Mbappé me l'a demandé (mon maillot), enfin un des joueurs du vestiaire et Chiesa le jour de l'Italie. Les joueurs me disent qui le veut. Si Mbappé me le demande, je le lui donne [rires] Pas de problème. Quand nous avons gagné contre la France, je pensais à la finale, vous êtes tellement excités que vous ne vous en souvenez pas. » Pas encore très au fait de la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone...