Mbappé - Real Madrid : C’est annoncé, il veut «marquer l’histoire» !

Quand bien même Kylian Mbappé traverse un passage à vide, le champion du monde tricolore est tout de même adulé par Endrick, son futur coéquipier au Real Madrid. Pour France Football, la recrue brésilienne du club merengue a hâte d’évoluer aux côtés du capitaine de l’équipe de France et compte bien devenir une référence du Real Madrid.

Le Real Madrid est prêt à accueillir Kylian Mbappé en grandes pompes mardi prochain à partir de midi. Le 16 juillet 2024 pourrait devenir un jour historique dans l’histoire du Real Madrid. Après avoir rempli le Santiago Bernabeu pour Cristiano Ronaldo en 2009, Florentino Pérez aurait prévu de mettre le paquet pour la cérémonie de présentation de Mbappé avec Zinedine Zidane en invité VIP, des feux d’artifice en nombre ainsi qu’un écran géant qui se tourne à 360° d’après Relevo.

«Mbappé ne sera pas le seul crack»

Cet été, Kylian Mbappé débarque au Real Madrid avec un jeune talent du football brésilien. Endrick va souffler sa 18ème bougie le 21 juillet prochain et sera le futur partenaire d’attaque de Kylian Mbappé à la Casa Blanca. Il a hâte de côtoyer le « crack » Mbappé. « J'aime sa vitesse, sa technique, sa frappe du droit quand il fait semblant d'ouvrir son pied mais qu'il le ferme au dernier moment. Il a marqué comme ça face au Bayern, au Real... Les défenseurs le savent mais ils ne peuvent rien faire. Mbappé ne sera pas le seul crack ». a confié Endrick en interview pour France Football.

«J'espère marquer l'histoire de ce club»

Mais ce n’est pas tout. Du point de vue d’Endrick, le Real Madrid va avoir une véritable armada offensive et notamment avec Vinicius Jr, prétendant au Ballon d’or 2024. « J'espère qu'on va devenir une bande de copains. Sur le terrain, quand tu as la vitesse de Mbappé, les dribbles de "Vini", le talent de Rodrygo, les inspirations de Bellingham, la technique de Modric..., c'est le mélange parfait. J'espère marquer l'histoire de ce club ». Endrick est donc prêt à laisser son empreinte sur l’histoire du Real Madrid avec Kylian Mbappé et sa potentielle future « bande de copains ».