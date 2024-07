Real Madrid : Une bataille s'annonce entre deux coéquipiers de Mbappé !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a enfin réussi à recruter Kylian Mbappé. Le Bondynois a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol et sera présenté au Santiago Bernabeu ce mardi, à 12h. Puis, la saison débutera avec l’étape parisienne du Ballon d’Or qui semble promis à Jude Bellingham ou à Vinicius Junior. La bataille continue entre les deux futurs coéquipiers de Mbappé.

Comme chaque année, le début de saison sera consacré à de nombreux débats concernant le futur lauréat du Ballon d’Or. Remporté par Lionel Messi en 2023, le successeur de la Pulga sera très certainement un joueur du Real Madrid. Mais qui ?

Bellingham, un Euro synonyme de Ballon d’Or ?

Véritable artisan de la belle saison du Real Madrid, Jude Bellingham tient la corde pour remporter le Ballon d’Or. Auteur de 23 buts avec son nouveau club cette saison, l’international anglais est encore en course pour remporter l’Euro. Ce dimanche, sa sélection sera opposée à celle de l’Espagne et un titre serait le premier pour l’Angleterre depuis 1966. Jude Bellingham aurait alors remporté la Liga, la Ligue des Champions et l’Euro et serait le favori pour soulever le Ballon d’Or le 28 octobre prochain.

Vinicius aussi dans la course

Selon le média espagnol AS, les choses pourraient être très différentes si l’Espagne remporte l’Euro ce dimanche. Une victoire espagnole pourrait écarter Jude Bellingham de la course et Vinicius Junior aurait plus d’arguments pour être nommé. Mais d’autres y rentreraient aussi, comme le Citizen Rodri ou même Dani Carvajal. AS poursuit en mettant également Lionel Messi dans la course en cas de victoire à la Copa América, même si jouer pour l’Inter Miami rend compliqué une victoire. Kylian Mbappé, enfin, est aussi un candidat, de part son nombre de buts marqués mais ses prestations en Ligue des Champions avec le PSG et à l’Euro avec l’équipe de France jouent en sa défaveur. Les possibilités sont ouvertes cette année et les 30 nommés seront dévoilés le 4 septembre prochain.