Equipe de France : L'Espagne se lâche sur Mbappé

Amadou Diawara

Ce mardi soir, la France défie l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Avant ce grand rendez-vous, Luis de la Fuente s'est présenté en conférence de presse. Et le sélectionneur de la Roja a avoué qu'il se méfiait grandement de Kylian Mbappé, et ce, même s'il n'est pas du tout dans son assiette depuis le début de la compétition.

Tombeur du Portugal aux tirs au but, la France doit désormais se frotter à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Alors que le choc a lieu ce mardi soir, Luis de la Fuente était présent en conférence de presse ce lundi. Après avoir annoncé la couleur pour cette rencontre au sommet, le sélectionneur de la Roja a lâché quelques mots sur Kylian Mbappé.

Mercato : Le «rêve» de Barcelone va plomber le PSG ? https://t.co/rbL1i1HKac pic.twitter.com/wDoYvors97 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

«Il est aussi fort qu'un autre joueur à 100%»

« Pour moi, peu importe le résultat demain (mardi), cette équipe est la meilleure, même si nous aurons une grande sélection face à nous. C'est ce que je pensais avant d'arriver à l'Euro, maintenant et jusqu'à la finale. Après, ce n'est pas parce que tu as la meilleure équipe que tu gagnes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'a pas peur, on y va avec la volonté de montrer ce qu'on sait faire. Nous avons démontré que nous pouvons gagner contre n'importe quel rival. On voit une équipe d'Espagne très verticale, avec des joueurs très versatiles, qui donnent beaucoup d'options. On a eu plusieurs scénarios selon les matchs durant cet Euro et on a su s'adapter. Défendre, remonter au score, alourdir l'écart... L'Espagne est une équipe très complète », a confié Luis de la Fuente, avant d'en rajouter une couche.

«Il peut faire la différence sur une ou deux actions»

« Kylian Mbappé ? Peut-être qu'aujourd'hui il n'est qu'à 50% mais à 50% il est aussi fort qu'un autre joueur à 100%. C'est un crack qui peut faire la différence sur une ou deux actions. On ne va pas minimiser son impact sur le terrain », a conclu Luis de la Fuente dans des propos rapportés par RMC Sport.