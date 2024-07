Mercato : Une légende réclame une folie au PSG pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La priorité du PSG pour ce mercato estival semble désormais très bien identifiée. En effet, le club de la capitale fait le pressing pour boucler pour le transfert de Joao Neves et aurait même dégainé une offre avoisinant les 80M€. Loin d'être suffisant pour Rui Costa puisque le président de Benfica continue de se référer à la clause dans ce dossier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG pourrait perdre Manuel Ugarte cet été. Et pour cause, Manchester United a dégainé une offre de 45M€, hors bonus, pour l'international uruguayen. Dans ce dossier, c'est Luis Enrique qui tranchera pour savoir si le PSG conserve ou non le joueur qui flambe actuellement à la Copa America. Mais cela n'empêche pas les Parisiens d'accélérer en parallèle sur le transfert de Joao Neves.

EXCLU @le10sport : Grosse avancée de Manchester United dans le dossier Manuel Ugarte !▶️ Optimisme dans le board anglais pour boucler le dossier▶️Offre de 45 M€+bonus▶️Décision finale de Luis Enrique attendue...https://t.co/19QTj1GWBl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 8, 2024

Le PSG dégaine une offre de 80M€ pour Joao Neves

En effet, selon les informations de Pedro Almeida, le PSG s'apprête à revoir son offre à la hausse pour le milieu de terrain de Benfica. D'après le journaliste portugais, le club parisien va effectivement proposer 80M€ pour le transfert de Joao Neves après avoir été recalé par une première offre à 70M€.

Rui Costa reste intransigeant dans ce dossier