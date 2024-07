Mercato : Un coéquipier de Messi va débarquer à l’OM ?

La rédaction

Encore en lice à la Copa America, Valentin Carboni pourrait quitter l'Inter durant ce mercato et prendre la direction de la Ligue 1. Le talentueux milieu offensif souhaiterait évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi à l'OM la saison prochaine. Une réunion serait programmée pour tenter de parvenir à une solution à l'amiable.

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, un troisième joueur pourrait renforcer les rangs de Roberto De Zerbi. En coulisses, l'OM travaillerait sur le dossier Valentin Carboni. Agé seulement de 19 ans, ce jeune milieu offensif est promis à un brillant avenir. Ce n'est pas pour rien si Lionel Scaloni l'a convoqué pour participer à la Copa America aux côtés de Lionel Messi ou d'Angel Di Maria.

L'OM avance sur le dossier Carboni

Selon le journaliste Luca Bendoni, l'OM pourrait vite parvenir à un accord dans ce dossier Carboni. « L’OM se rapproche doucement de Valentin Carboni. Il est l’un des noms que De Zerbi aime le plus et il se peut que toutes les parties trouvent un accord la semaine prochaine. Ce n’est pas un transfert facile, mais les parties se rapprochent aux dernières nouvelles. En début de semaine, ses agents ont un rendez-vous avec l’Inter pour débloquer la situation, régler les détails et rapprocher les positions des deux clubs. Mais les parties se rapprochent du fait que le joueur est De Zerbi compatible et veut jouer avec lui » a-t-il déclaré lors d'un live Youtube organisé par le compte La Minute OM.

