Mercato - OM : Un crack veut jouer pour De Zerbi, son club réagit

Axel Cornic

Considéré comme l’une des nouvelles grandes promesses du football argentin, Valentín Carboni semble avoir séduit Roberto De Zerbi. Et ça serait réciproque, puisqu’en Italie on assure que le milieu offensif de 19 ans aimerait beaucoup rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, pour évoluer sous ses ordres. Mais pour le moment l’Inter reste un obstacle de taille...

L’OM est en plein changement, avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui travaillent pour offrir à Roberto De Zerbi les joueurs qui collent le plus au football qu’il veut installer. Ainsi, on a vu Lilian Brassier et Ismaël Koné arriver à Marseille, mais d’autres devraient bientôt suivre.

Transferts : Cet attaquant va signer à l'OM ? https://t.co/2e7uq6Hj9C pic.twitter.com/P5xE3GnpX3 — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Carboni à l’OM

Après la défense et le milieu, c’est en attaque que les choses devraient bouger avec le dossier Mason Greenwood, mais surtout celui lié à Valentín Carboni. Âgé de 19 ans, il sort d’un prêt convaincant à Monza et il semble plus qu’attiré par l’idée d’enfin lancer sa carrière dans un club comme l’OM, surtout sous les ordres d’un entraineur de la réputation de Roberto De Zerbi.

C’est minimum 35M€