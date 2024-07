Mercato - OM : Un transfert freiné à l’étranger ?

Axel Cornic

Roberto De Zerbi aurait glissé plusieurs noms à Pablo Longoria, afin de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille. C’est le cas avec Valentín Carboni, milieu offensif de seulement 19 ans qui a fait fureur lors de son prêt à Monza la saison dernière, ce qui lui a notamment ouvert les portes de la sélection argentin à l’occasion de la Copa America 2024.

Décidément, c’est un OM très Italien qui semble se dessiner. Au passif transalpin de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, s’est récemment ajouté celui de l’entraineur Roberto De Zerbi, mais également de son conseiller Giovanni Rossi et tout récemment Fabrizio Ravanelli, nouveau conseiller institutionnel et sportif marseillais.

Un crack argentin pour De Zerbi ?

Cela pourrait également avoir un impact sur l’effectif, puisque plusieurs pistes menant en Serie A ont été évoquées ces derniers jours. Il y a ainsi Valentín Carboni, considéré comme l’un des talents à suivre du championnat italien, notamment avec de très belles prestations lors de son prêt à Monza. Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2028, le milieu offensif de 19 ans a séduit De Zerbi, qui pousserait actuellement pour l’avoir à l’OM.

Inzaghi veut d’abord le voir