Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Espagne - France

Ce mardi soir, l’équipe de France a rendez-vous avec l’histoire. Les Bleus affrontent l’Espagne à l’occasion de la première demi-finale de cet Euro 2024 du côté de Munich. Un véritable choc entre deux nations aux styles de jeu complètement opposés, et qui laisse présager un très beau duel en perspective. Présentation.

Les Bleus n’ont plus le droit de se cacher. Depuis le début de l’Euro, l’équipe de France brille par sa solidité défensive, beaucoup moins par son rayonnement devant les buts adverses. Ce mardi soir, la bande à Didier Deschamps va rencontrer l’Espagne, qui au contraire, n’a jamais semblé aussi forte sur ces dernières années.



La « Roja » devrait majoritairement maîtriser la possession, ce qui n’est pas forcément pour déplaire aux Bleus, qui grâce à une défense particulièrement efficace depuis le début du tournoi, ont développé cette appétence pour la souffrance…

Les compositions probables

L’Espagne va devoir se passer de plusieurs éléments pour ce choc, avec les suspensions de Dani Carvajal et de Robin le Normand, mais également avec la blessure au genou de Pedri, forfait pour le reste du tournoi.



Composition probable de l’Espagne : Simon - Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Yamal, Olmo, Nico Williams - Morata (c)



Composition probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c)

Le joueur à suivre : Aurélien Tchouaméni

Le milieu de terrain du Real Madrid ne s’est pour le moment pas forcément distingué au sein de l’entrejeu des Bleus. Positionné devant la défense par Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni va avoir du travail ce mardi soir face à l’Espagne. Si la « Roja » devrait conserver le cuir dans la partie de terrain française, ce dernier devra faire office de rempart de surface. Tchouaméni a l’occasion de briller et de s’imposer physiquement à Munich sur cette demi-finale, à lui de mettre de l’impact également dans les sorties de balles françaises, afin d’exploiter au mieux de potentielles contre-attaques…

Où et quand voir le match ?