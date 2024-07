Kylian Mbappé divise l’Espagne !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est clairement pas dans la meilleure phase de sa carrière actuellement. De par son manque de rythme ou encore sa gêne constante au nez qu’il a fracturé au début de l’Euro. Le sélectionneur de l’Espagne, à l’approche du choc en demi-finale de la compétition ce mardi, a souligné cet handicap lorsque son joueur Nacho Fernandez a fait l’éloge du capitaine de l’équipe de France.

Ce mardi 9 juillet a lieu la première demi-finale de l’Euro en Allemagne opposant l’équipe de France à l’Espagne. La Roja est parvenue à éliminer le pays hôte, à savoir la Mannschaft lors du tour précédent lorsque la bande de Kylian Mbappé a sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo. Afin de décrocher le billet tant souhaité pour la finale à Berlin le 14 juillet prochain, il faudra que les Bleus de Didier Deschamps viennent à bout ce mardi soir à 21 heures de la locomotive espagnole bien huilée de Luis de la Fuente.

Pour Nacho, Mbappé est «peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde»

Nouvelle recrue phare du Real Madrid, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui en Espagne. Défenseur de La Roja , Nacho Fernandez connaît forcément la nouvelle star du club merengue qui pourrait être une menace forte pour la sélection espagnole. « Dans un club comme le Real Madrid, vous avez toutes sortes de duels et vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde. J'ai eu la chance d'affronter les meilleurs attaquants et je ne l'oublierai jamais. Maintenant, je vais affronter la France, qui possède un joueur comme Mbappé, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde ». Mais ce n’est pas tout ce qui a été dit dans le point presse. Le défenseur de l’Espagne et désormais ex-capitaine du Real Madrid de par son départ pour Al-Qadsiah FC, a rajouté ce constat lourd de sens sur Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé est une puissance mondiale ».

Euro 2024 : Il révèle une grande menace avec Mbappé https://t.co/1F9EOR1Udi pic.twitter.com/CT0CUz1Cdg — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

«Mbappé ? Jouer avec un masque est assez contraignant»