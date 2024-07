Cristiano Ronaldo : La grande annonce sur son avenir !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo continue de représenter le Portugal sur la plus grande scène européenne. Le joueur d'Al-Nassr participe à l'Euro 2024 et va même affronter l'équipe de France de Kylian Mbappé ce vendredi. Mais le quintuple Ballon d'Or ne compterait pas en rester là puisqu'il aurait la Coupe du monde 2026 dans son viseur.

La fin d’une ère approche dans le football. Pendant plus d’une décennie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont livrés une intense rivalité. Mais désormais, les deux légendes ont quitté le football européen. Le Portugais évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite et l’Argentin à l’Inter Miami en MLS.

Cristiano Ronaldo participe à l'Euro 2024...

Mais malgré cela, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent de représenter leur pays sur la plus grande scène. L’attaquant de 39 ans participe actuellement à l’Euro 2024 avec le Portugal. Il affrontera d’ailleurs l’équipe de France de Kylian Mbappé ce vendredi en quart de finale. Et ce tournoi ne devrait être le dernier pour lui avec la Seleção .

... et vise la Coupe du monde 2026 !