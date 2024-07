Cristiano Ronaldo a fait pleurer Mbappé

Jean de Teyssière

Vendredi, la France et le Portugal s'affronteront lors des quarts de finale de l'Euro 2024 pour une place dans le dernier carré de la compétition. Kylian Mbappé va affronter une nouvelle fois son idole, Cristiano Ronaldo. Fan du joueur depuis ses cinq ans, il s'était heurté à une porte fermée à Marseille, lorsqu'il voulait le rencontrer en 2009...

Cristiano Ronaldo a vécu un match à émotions face à la Slovénie. Après avoir été maladroit et sans réussite pendant la majorité de la rencontre, la légende portugaise a raté un penalty à la 105ème minute de jeu, de quoi le faire fondre en larmes. Il s'est bien rattrapé en marquant le premier tir au but de son équipe et rencontrera une nouvelle fois Kylian Mbappé ce vendredi.

Mbappé, grand fan de Cristiano Ronaldo depuis petit

Tout le monde connaît ce cliché de Kylian Mbappé, dans sa chambre à Bondy, rêvant sur son lit avec en arrière plan des posters de Cristiano Ronaldo. Occupant deux pans de mur, la star portugaise a été l'idole d'enfance de Kylian Mbappé. En 2021, pour BILD , le Bondynois expliquait ce fanatisme : « J'étais un enfant qui rêvait de beaucoup de choses, mais surtout d'avoir la même carrière que Cristiano Ronaldo. Quand il joue, il apporte de la joie à tous ceux qui le regardent, et cela dure depuis quinze ans. Je pense que tous les fans de football aiment Cristiano Ronaldo. J'étais juste un enfant normal à cet égard. Il y a rarement des footballeurs comme lui, et j'ai beaucoup appris en le regardant . »

À Marseille, Mbappé pleure de ne pas pouvoir rencontrer son idole