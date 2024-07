Euro 2024 : Enfin une statistique qui fait du bien à Deschamps !

Arnaud De Kanel

Qualifiée pour les demies finales de l'Euro 2024, l'équipe de France est sous le feu des critiques. Après cinq matchs, les Bleus n'ont toujours pas inscrit le moindre but dans le jeu et Didier Deschamps est pointé du doigt. Néanmoins, avec cette victoire face au Portugal, Kylian Mbappé et sa bande ont amélioré une statistique qui devrait ravir leur sélectionneur.

Vendredi, l'équipe de France a brisé la malédiction en remportant sa première séance de tirs aux buts depuis 1998. Les Bleus se sont encore contentés de peu, eux qui n'ont toujours pas marqué dans le jeu. « On a marqué quand même. Même si c'est un c.s.c., ils ne s'amusent pas à mettre le ballon... Si en plus on marquait des buts... En face, ils n'ont pas eu l'efficacité non plus ce soir (vendredi), même s'ils sont tombés sur un très bon Mike Maignan. J'espère que ce n'est pas une façon de me dire que notre place est usurpée ? On a une solidité essentielle dans une grande compétition. Quand vous marquez peu de buts, il vaut mieux ne pas en prendre. Ce n'est pas pour autant que je n'aimerais pas une meilleure efficacité », tempérait Didier Deschamps en conférence de presse, quelque peu irrité par les critiques émises par les journalistes depuis le début du tournoi. Il faut dire que cette statistique est peu flatteuse par rapport à d'autres.

Toujours pas de but dans le jeu pour les Bleus

L'équipe de France est devenue la première sélection de l'histoire à rallier les demies finales de l'Euro sans inscrire le moindre but dans le jeu. En effet, l'Autriche et la Belgique avaient marqué contre leur camp tandis que Kylian Mbappé avait ouvert le score face à la Pologne sur pénalty.

Une sixième demie finale en 13 participations