C'est terminé, il annonce la fin de Cristiano Ronaldo en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau titulaire à la pointe de l'attaque de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a vécu un Euro très compliqué qui s'est terminé avec l'élimination des Lusitaniens contre l'équipe de France en quart de finale. D'ailleurs, Daniel Riolo estime que le quintuple Ballon d'Or a plombé le Portugal durant la compétition.

A 39 ans, Cristiano Ronaldo a probablement disputé son dernier match dans un Euro vendredi soir contre l’équipe de France. Les Bleus ont éliminé les Lusitaniens aux tirs-au-but, et pour Daniel Riolo, la présence de Cristiano Ronaldo est un frein à la sélection portugaise.



Mercato - OM : Coup de théatre pour cet attaquant ? https://t.co/15Q6OkFpdI pic.twitter.com/NWKv6mfpWg — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

«J’aime pas ça, y’a un côté pathétique»

« Ronaldo, ça fait des années pour moi qu’il bloque l’éclosion de certains joueurs, l’épanouissement de certains joueurs, qu’on est là à le mettre sur le terrain et qu’il n’apporte rien cette équipe. Et ce soir on l’a vu, c’était pire que tout, le Portugal a joué à 10, et à côté de lui, il empêche les autres joueurs d’être bons. Moi, je trouve que c’est d’une tristesse infinie. […] Ça ne me plaît pas, les vieux qui font des tours de pistes comme ça, les derniers récitals. J’aime pas ça, y’a un côté pathétique, y’ a un côté on est tous à genoux devant vous, c’est la déification absolue. Mais au fond la production n’est pas la même », assure l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Il empêche le Portugal d’avancer»